В Польше выпустили напитки с названиями эликсиров из «Ведьмака»

Польская компания OSHEE заключила партнёрство с CD Projekt RED и выпустила линейку энергетических напитков и батончиков под брендом «Ведьмак». Каждый элемент товара назвали аналогично эликсирам Геральта. Среди наименований есть «Ласточка», «Пурга» и «Кошка».
Вкус некоторых напитков тоже отсылает к серии видеоигр. Например, аромат одного из них напоминает смесь из сирени и крыжовника. Точно на такое же описание ориентировался Геральт, когда разыскивал Йеннифэр в самом начале третьей части RPG.
OSHEE и CD Projekt RED запустили конкурс среди покупателей новой продукции. Всего компании разыграют 2000 призов, среди которых коды на полное издание «Ведьмак 3: Дикая охота», билеты на концерт группы Percival Schuttenbach (она записывала саундтрек для RPG), продукция производителя и многое другое.
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