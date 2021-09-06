Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Кролик с железной рукой идёт войной в релизном трейлере F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Кролик с железной рукой идёт войной в релизном трейлере F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch
Комментарии

Метроидвания F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch получила релизный трейлер. В полутораминутном ролике показывают сражения с противниками, сюжетные отрезки со спасением одной из героинь и несколько схваток с боссами.

События F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch разворачиваются в Торч-сити. Этот город принадлежал животным, но его захватил Легион машин. Главным героем выступает солдат-заяц по имени Рэйтон. Он начинает действовать тогда, когда его друга арестовывают. Основное оружие Рэйтона — большой механический кулак.

Авторы отмечали, что хотели совместить интересный игровой процесс и захватывающую историю. Игра разработана на Unreal Engine 4. Благодаря этому движку разработчики смогли реализовать свои идеи и сделать проект реалистичнее.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch выйдет завтра, 7 сентября, на PS4 и PS5. В скором времени метроидвания должна появиться и на ПК, но дату выхода пока что не оглашали.

Поиграли в The Dark Pictures: House of Ashes — что-то поменялось Поиграли в The Dark Pictures: House of Ashes — что-то поменялось

Если верить слухам, 9 сентября могут анонсировать ремейк или продолжение inFamous.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021