Кролик с железной рукой идёт войной в релизном трейлере F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch
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Метроидвания F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch получила релизный трейлер. В полутораминутном ролике показывают сражения с противниками, сюжетные отрезки со спасением одной из героинь и несколько схваток с боссами.
События F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch разворачиваются в Торч-сити. Этот город принадлежал животным, но его захватил Легион машин. Главным героем выступает солдат-заяц по имени Рэйтон. Он начинает действовать тогда, когда его друга арестовывают. Основное оружие Рэйтона — большой механический кулак.
Авторы отмечали, что хотели совместить интересный игровой процесс и захватывающую историю. Игра разработана на Unreal Engine 4. Благодаря этому движку разработчики смогли реализовать свои идеи и сделать проект реалистичнее.
F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch выйдет завтра, 7 сентября, на PS4 и PS5. В скором времени метроидвания должна появиться и на ПК, но дату выхода пока что не оглашали.
Если верить слухам, 9 сентября могут анонсировать ремейк или продолжение inFamous.
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