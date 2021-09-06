Новая сложность, навыки и интерактивный тур — осенний контент Assassin's Creed Valhalla

Авторы Assassin's Creed Valhalla представили план выпуска дальнейшего контента: 7 сентября игра получит три карты для речных набегов, уровень сложности «Кошмар», три новые способности и снаряжение. Возможно, в стелс-экшен добавят и короткие мечи — на это намекнули разработчики.
Вдобавок осенью для «Вальгаллы» выйдет крупный патч и появится тематический интерактивный тур. Это виртуальный музей для изучения мира — на этот раз, Англия 10 века. Подобные режимы уже делали для Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey.
Assassin's Creed Valhalla вышла в ноябре 2020 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Средняя оценка на агрегаторах 82-84 балла в зависимости от платформы.
Команда энтузиастов перенесла Doom на движок Age of Empires 2. На данный момент завершена разработка обучения и нескольких миссий. Работа над финальным уровнем ещё идёт.
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