13 сентября выйдет ATOM RPG: Trudograd — русская наследница Fallout

Создатели российской ATOM RPG объявили, что уже 13 сентября выйдет «Трудоград» — самостоятельное дополнение и продолжение оригинальной игры 2018 года.
Поклонники могли попробовать Trudograd ещё с мая 2020 года, когда начался ранний доступ в Steam. Однако с релизом в игру добавят весь запланированный контент вместе со множеством исправлений, оптимизацией и тому подобным.
Разработчики поблагодарили поклонников за обратную связь — советы, критику, поддержку и отзывы.
Всё то, без чего Трудоград был бы просто немыслим. Именно благодаря вам Трудоград, запланированный как дополнение, вырос до полноценной игры с большим количеством контента.
Команда также подготовила приятный сюрприз для тех, кто приобрёл ATOM RPG: Trudograd до выхода — Ветеранский набор. Он включает офицерскую форму, орден ветерана АТОМа и термос.
Всё ещё неанонсированный ремастер Alan Wake может выйти уже 5 октября. Дата выхода проекта появилась у нескольких тайваньских магазинов. На некоторых даже с постером.
- 6 сентября 2021
-
15:59
-
15:40
-
15:34
-
13:38
-
13:15
-
13:01
-
12:14
-
11:33
-
11:24
-
09:57
-
02:40
- 5 сентября 2021
-
13:57
-
13:29
-
13:18
- 4 сентября 2021
-
17:42
-
17:22
-
17:00
-
13:16
- 3 сентября 2021
-
19:50
-
19:36
-
18:30
-
17:54
-
17:09
-
16:04
-
14:44
-
13:51
-
13:45
-
13:04
-
13:02
-
12:34
-
12:07
-
11:42
-
10:49
-
10:39
-
10:21