13 сентября выйдет ATOM RPG: Trudograd — русская наследница Fallout

Создатели российской ATOM RPG объявили, что уже 13 сентября выйдет «Трудоград» — самостоятельное дополнение и продолжение оригинальной игры 2018 года.

Поклонники могли попробовать Trudograd ещё с мая 2020 года, когда начался ранний доступ в Steam. Однако с релизом в игру добавят весь запланированный контент вместе со множеством исправлений, оптимизацией и тому подобным.

Разработчики поблагодарили поклонников за обратную связь — советы, критику, поддержку и отзывы.

Всё то, без чего Трудоград был бы просто немыслим. Именно благодаря вам Трудоград, запланированный как дополнение, вырос до полноценной игры с большим количеством контента.

Команда также подготовила приятный сюрприз для тех, кто приобрёл ATOM RPG: Trudograd до выхода — Ветеранский набор. Он включает офицерскую форму, орден ветерана АТОМа и термос.

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