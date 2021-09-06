Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Моддер показал, как выглядит «Ведьмак 3» от первого лица

Моддер показал, как выглядит «Ведьмак 3» от первого лица
Комментарии

Российский энтузиаст под ником ExtremeDotneting выпустил мод, добавляющий в «Ведьмака 3: Дикая охота» вид от первого лица. Ранее уже были подобные работы, но они получались неказистыми. У мода от российского разработчика тоже есть свои недостатки, но во многом он превосходит предыдущие попытки.

В ролике показывают поездки на Плотве, плавание, сражения с противниками и диалогами. Они, кстати, также проходят от первого лица. В глаза бросаются некоторые проблемы, но автор продолжит работать над устранением ошибок.

Скачать модификацию можно на сайтах NexusMods и GitHub. Там же есть и инструкция по правильной установке.

Некстген-версию «Ведьмака 3» для PS5, Xbox Series и ПК планируют выпустить в 2021 году. Однако из-за того, что большую часть времени CD Projekt RED занимается исправлением Cyberpunk 2077, выход обновлённых версий может задержаться до 2022 года.

Новость по теме
Некстген-версии Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3» могут не выйти в этом году

Релиз русской наследницы Fallout под названием ATOM RPG: Trudograd состоится 13 сентября. «Трудоград» — самостоятельное дополнение и продолжение оригинальной игры 2018 года.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021