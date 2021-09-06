Моддер показал, как выглядит «Ведьмак 3» от первого лица

Российский энтузиаст под ником ExtremeDotneting выпустил мод, добавляющий в «Ведьмака 3: Дикая охота» вид от первого лица. Ранее уже были подобные работы, но они получались неказистыми. У мода от российского разработчика тоже есть свои недостатки, но во многом он превосходит предыдущие попытки.

В ролике показывают поездки на Плотве, плавание, сражения с противниками и диалогами. Они, кстати, также проходят от первого лица. В глаза бросаются некоторые проблемы, но автор продолжит работать над устранением ошибок.

Скачать модификацию можно на сайтах NexusMods и GitHub. Там же есть и инструкция по правильной установке.

Некстген-версию «Ведьмака 3» для PS5, Xbox Series и ПК планируют выпустить в 2021 году. Однако из-за того, что большую часть времени CD Projekt RED занимается исправлением Cyberpunk 2077, выход обновлённых версий может задержаться до 2022 года.

Релиз русской наследницы Fallout под названием ATOM RPG: Trudograd состоится 13 сентября. «Трудоград» — самостоятельное дополнение и продолжение оригинальной игры 2018 года.