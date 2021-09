В 2022 году выйдет Sociable Soccer 22 — духовная наследница Sensible Soccer из 90-х годов

В начале 1990-х годов была популярна серия футбольных симуляторов Sensible Soccer. В 2015 году её создатель, Джон Хэйр, сообщил о разработке духовной наследницы, Sensible Soccer, однако игра вышла только на iOS в Apple Arcade. Теперь же Sensible Soccer 22 готовится к выходу 17 апреля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Выход футбольного симулятора на различных платформах стал возможен благодаря сотрудничеству Hare Developer Tower Studios и Kiss Publishing. По словам Хэйра, версия игры на консолях и ПК будет сильно отличаться от той, которая вышла на iOS.

В конце мая мы заключили сделку с Kiss Publishing. Благодаря чему мы сможем выпустить Sociable Soccer 22 на других платформах. Это не может не радовать, потому что у нас буквально развязались руки и открылось много возможностей.

Сейчас авторы футбольного симулятора работают над улучшением анимаций, моделей и самих матчей. Разработчики также отметили, что видение Sociable Soccer 22 менялось несколько раз — однако это пошло игре на пользу.

