Издатель Focus Home Interactive превратился в Focus Entertainment

Французский издатель Focus Home Interactive объявил о ребрендинге. Теперь компания носит более лаконичное и подходящее название Focus Entertainment.

Термин «Развлечение» (Entertainment) в названии отражает наше желание делать разные игры и предложить игрокам по всему миру необычные впечатления от уникальных концептов, изобретательного игрового процесса и оригинальных виртуальных миров.

Focus Entertainment известна по выпуску игр вроде World War Z, The Surge, SnowRunner, A Plague Tale: Innocence, Battlefleet Gothic: Armada 2, Insurgency: Sandstorm, Vampyr, The Council и других.

Одноимённая наследница футбольного симулятора Sensible Soccer в апреле 2022 года выйдет на ПК и консолях.