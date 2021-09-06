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Издатель Focus Home Interactive превратился в Focus Entertainment

Издатель Focus Home Interactive превратился в Focus Entertainment
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Французский издатель Focus Home Interactive объявил о ребрендинге. Теперь компания носит более лаконичное и подходящее название Focus Entertainment.

Термин «Развлечение» (Entertainment) в названии отражает наше желание делать разные игры и предложить игрокам по всему миру необычные впечатления от уникальных концептов, изобретательного игрового процесса и оригинальных виртуальных миров.

Focus Entertainment известна по выпуску игр вроде World War Z, The Surge, SnowRunner, A Plague Tale: Innocence, Battlefleet Gothic: Armada 2, Insurgency: Sandstorm, Vampyr, The Council и других.

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