Издатель Focus Home Interactive превратился в Focus Entertainment
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Французский издатель Focus Home Interactive объявил о ребрендинге. Теперь компания носит более лаконичное и подходящее название Focus Entertainment.
Термин «Развлечение» (Entertainment) в названии отражает наше желание делать разные игры и предложить игрокам по всему миру необычные впечатления от уникальных концептов, изобретательного игрового процесса и оригинальных виртуальных миров.
Focus Entertainment известна по выпуску игр вроде World War Z, The Surge, SnowRunner, A Plague Tale: Innocence, Battlefleet Gothic: Armada 2, Insurgency: Sandstorm, Vampyr, The Council и других.
Одноимённая наследница футбольного симулятора Sensible Soccer в апреле 2022 года выйдет на ПК и консолях.
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