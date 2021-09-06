Сотрудники Paradox Interactive проговорились про дискриминацию и оскорбления
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Шведские профсоюзы Unionen и Sveriges Ingenjörer провели опрос среди сотрудников Paradox Interactive. В ходе него выяснилось, что в компании существует дискриминация по половому признаку, оскорбления и практика умалчивания о проблемах.
Главное из опроса:
- Всего в Paradox работают 400 сотрудников. 133 из них приняли участие в опросе;
- 44% из них заявили об оскорбительном поведении по отношению к себе;
- Среди мужчин оказалось 33% тех, кто был оскорблён;
- Показатель среди женщин выше — 69%;
- В Paradox Interactive пользуется популярностью практика умалчивания о проблемах. За людьми, которые неподобающе относятся к коллегам, чаще всего стоят работники с должностью выше. Из-за этого наказать виновных не получается;
- 2 сентября компанию покинула Эбба Юнгеруд — она была исполнительным директором. Её уход, по словам руководства издателя, никак не связан с результатами опроса.
Paradox пообещала провести своё, внутреннее расследование для исправления ситуации. Детали выяснения обстоятельств появятся после нового разбирательства.
В 2022 году состоится релиз Sociable Soccer 22. Эта игра выступает духовной наследницей Sensible Soccer из 90-х годов. Выход состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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