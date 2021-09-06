Новый патч для Ghost of Tsushima Director’s Cut исправил время просмотра снаряжения

Ghost of Tsushima Director’s Cut для PS5 получила патч 2.08. Апдейт исправил одну из насущных проблем игры — долгие загрузки при предварительном просмотре снаряжения в меню. На ожидание уходило от пяти до десяти секунд. Многие геймеры жаловались, что это раздражает, потому что темп самого экшена довольно высокий.

После выхода патча проблему убрали, теперь снаряжение прогружается за доли секунд. В чём конкретно была трудность, и почему авторы сразу её не исправили — неизвестно.

Ghost of Tsushima вышла в июле 2020 года на PS4. 20 августа 2021-го состоялся релиз режиссёрской версии, с которой в игре появился остров Ики, новые враги и способности главного героя. Оригинальной версии экшена в PS Store нет, осталась только Director’s Cut.

Внутри Paradox Interactive развиты дискриминация и оскорбления. Шведские профсоюзы Unionen и Sveriges Ingenjörer провели опрос среди сотрудников и выяснили, что в компании также существует практика умалчивания проблем.