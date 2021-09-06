Раскрыты самые популярные процессоры и видеокарты пользователей Steam

Valve раскрыла данные об оборудовании пользователей Steam за август 2021 года. Статистика обновляется периодически.
Уже культовая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 продолжает пользоваться огромной популярностью — она установлена на компьютерах 10,14% пользователей сервиса. Это на 1,24% больше результатов предыдущего периода. За ней следуют RTX 2060 с 6,65% (+1,3%), GTX 1050 Ti с 5,95% (-0,27%) и GTX 1650 с 5,19% (-0,25%).
Первая видеокарта из 30 серии GeForce — RTX 3070 — с результатом в 1,55% расположилась аж на 13 позиции. Следом за ней как раз идёт первая GPU списка от AMD — Radeon RX 580 (1,48%).
Доля производителей:
- NVIDIA — 77,47%
- AMD — 14,05%
- Intel — 8,29%.
Рейтинг видеокарт
Среди операционных систем также мало изменений — Windows 10 продолжает безоговорочно лидировать с 86%, тогда как у Windows 7 скромные 8,68%. Правда, «десятка» потеряла 3% аудитории, тогда как «семёрка» приобрела 3,2%. На всю линейку Windows приходится 96,49% аудитории, тогда как у Mac и Linux в целом 2,49% и 1,02%.
Подавляющее большинство (49,65%) имеет 16 гигабайт оперативной памяти, 8 ГБ установлено у 22,88%, а больше 16 ГБ есть у 11,15% пользователей Steam. Иронично, что компьютеры с 4 ГБ у 4,12% людей.
Процессоры
- 4-ядерные — 36,79% (-1,75%)
- 6-ядерные — 33,29% (+2,88%)
- 8-ядерные — 14,4% (+0,5%)
- 2-ядерные — 12,64% (-1,62%).
Остальные собрали куда меньше процента, но из интересного — у 0,01% пользователей стоит дома компьютер с 32-ядерным процессором. Доля производителей:
- Intel — 72,6%
- AMD — 27,4%.
Языки
- Английский — 33,56% (-4,4%)
- Китайский — 30,12% (+7,21%)
- Русский — 9,46% (-0,6%)
- Испанский — 4,93% (-0,82%)
- Португальский — 3,4% (-0,64%).
Разрешение мониторов
- 1920х1080 — 68,42% (+1,22%)
- 2560х1440 — 9,27% (+0,78%)
- 1366х768 — 7,04% (-0,97%)
- 1440x900 — 2,52% (-0,04%)
- 3840х2160 (4К) — 1,99% (-0,27%).
VR-шлемы
- Oculus Quest 2 — 32,15% (-0,42%)
- Oculus Rift S — 18,09% (+0,29%)
- Valve Index — 15,99% (-0,24%)
- HTC Vive — 10,01% (-0,36%)
- Oculus Quest — 5,7% (+0,37%)
- Oculus Rift — 5,19% (-0,41%)
- HTC Vive Pro — 2,16% (+0,17%)
- HTC Vive Cosmos — 1,91% (+0,13%).
Интересно, что 0,19% владельцев VR-шлемов в Steam пользуются PlayStation VR, хотя официально он не поддерживается на платформе.
Шведские профсоюзы Unionen и Sveriges Ingenjörer провели опрос среди сотрудников Paradox Interactive. В ходе него выяснилось, что в компании существует дискриминация по половому признаку, оскорбления и практика умалчивания о проблемах.
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