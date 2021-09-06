Раскрыты самые популярные процессоры и видеокарты пользователей Steam

Valve раскрыла данные об оборудовании пользователей Steam за август 2021 года. Статистика обновляется периодически.

Уже культовая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 продолжает пользоваться огромной популярностью — она установлена на компьютерах 10,14% пользователей сервиса. Это на 1,24% больше результатов предыдущего периода. За ней следуют RTX 2060 с 6,65% (+1,3%), GTX 1050 Ti с 5,95% (-0,27%) и GTX 1650 с 5,19% (-0,25%).

Первая видеокарта из 30 серии GeForce — RTX 3070 — с результатом в 1,55% расположилась аж на 13 позиции. Следом за ней как раз идёт первая GPU списка от AMD — Radeon RX 580 (1,48%).

Доля производителей:

NVIDIA — 77,47% AMD — 14,05% Intel — 8,29%.

Рейтинг видеокарт

Среди операционных систем также мало изменений — Windows 10 продолжает безоговорочно лидировать с 86%, тогда как у Windows 7 скромные 8,68%. Правда, «десятка» потеряла 3% аудитории, тогда как «семёрка» приобрела 3,2%. На всю линейку Windows приходится 96,49% аудитории, тогда как у Mac и Linux в целом 2,49% и 1,02%.

Подавляющее большинство (49,65%) имеет 16 гигабайт оперативной памяти, 8 ГБ установлено у 22,88%, а больше 16 ГБ есть у 11,15% пользователей Steam. Иронично, что компьютеры с 4 ГБ у 4,12% людей.

Процессоры

4-ядерные — 36,79% (-1,75%) 6-ядерные — 33,29% (+2,88%) 8-ядерные — 14,4% (+0,5%) 2-ядерные — 12,64% (-1,62%).

Остальные собрали куда меньше процента, но из интересного — у 0,01% пользователей стоит дома компьютер с 32-ядерным процессором. Доля производителей:

Intel — 72,6% AMD — 27,4%.

Языки

Английский — 33,56% (-4,4%) Китайский — 30,12% (+7,21%) Русский — 9,46% (-0,6%) Испанский — 4,93% (-0,82%) Португальский — 3,4% (-0,64%).

Разрешение мониторов

1920х1080 — 68,42% (+1,22%) 2560х1440 — 9,27% (+0,78%) 1366х768 — 7,04% (-0,97%) 1440x900 — 2,52% (-0,04%) 3840х2160 (4К) — 1,99% (-0,27%).

VR-шлемы

Oculus Quest 2 — 32,15% (-0,42%) Oculus Rift S — 18,09% (+0,29%) Valve Index — 15,99% (-0,24%) HTC Vive — 10,01% (-0,36%) Oculus Quest — 5,7% (+0,37%) Oculus Rift — 5,19% (-0,41%) HTC Vive Pro — 2,16% (+0,17%) HTC Vive Cosmos — 1,91% (+0,13%).

Интересно, что 0,19% владельцев VR-шлемов в Steam пользуются PlayStation VR, хотя официально он не поддерживается на платформе.

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