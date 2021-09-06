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От негатива до позитива за 5 лет: отзывы No Man's Sky в Steam впервые стали положительными

От негатива до позитива за 5 лет: отзывы No Man's Sky в Steam впервые стали положительными
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Впервые за 5 лет с релиза No Man's Sky пользовательский рейтинг игры в Steam стал положительным. В момент выхода адвенчура оказалась причиной скандала, поскольку разработчики не смогли реализовать множество обещаний — среди них был и мультиплеер.

Однако команда решила не оставлять No Man's Sky на произвол судьбы и продолжила развивать игру, добавляя как обещанные возможности, так и нечто совершенно новое. На прошлой неделе, 1 сентября, вышло 17-е крупное обновление — Frontiers. С ним добавили полноценные поселения.

Параллельно этому мнение аудитории о проекте постепенно менялось — уже спустя несколько лет No Man's Sky стала идеальной историей искупления. А сегодня, 6 сентября 2021 года, процент лестных отзывов игры превысил 70%, благодаря чему рейтинг впервые стал «в основном положительным».

Динамика обзоров игры в Steam показывает, что подавляющее большинство негативных отзывов появилось в месяц выпуска. После этого пользователи в основном писали положительные — однако даже с учётом этого потребовалось аж 5 лет, чтобы переломить изначальный ущерб.

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