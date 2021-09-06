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446 млн матчей: создатели Football Manager 2021 раскрыли статистику игроков

446 млн матчей: создатели Football Manager 2021 раскрыли статистику игроков
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Разработчики Football Manager 2021 из Sports Interactive раскрыли статистику игроков спортивного менеджера, удивившись числу сыгранных матчей, — их аж 446 млн.

  1. Всего игроков — 1,15 млн (из более чем 190 стран)
  2. Голов забито — 1,019 млрд
  3. Сезонов закончено — 8,036 млн
  4. Самая популярная тактика — гегенпрессинг
  5. Самое популярное формирование — «4-2-3-1»
  6. Всего отставок — 379 365
  7. Матчей сыграно — 446 млн.

Football Manager 2021 доступна на Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

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