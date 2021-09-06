446 млн матчей: создатели Football Manager 2021 раскрыли статистику игроков
Поделиться
Разработчики Football Manager 2021 из Sports Interactive раскрыли статистику игроков спортивного менеджера, удивившись числу сыгранных матчей, — их аж 446 млн.
- Всего игроков — 1,15 млн (из более чем 190 стран)
- Голов забито — 1,019 млрд
- Сезонов закончено — 8,036 млн
- Самая популярная тактика — гегенпрессинг
- Самое популярное формирование — «4-2-3-1»
- Всего отставок — 379 365
- Матчей сыграно — 446 млн.
Football Manager 2021 доступна на Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
Новость по темеОт негатива до позитива за 5 лет: отзывы No Man's Sky в Steam впервые стали положительными
Уже 14 сентября выйдет Deathloop – новая игра от авторов Dishonored и Prey. Протагонист застрял во временной петле — чтобы выбраться, надо убить 8 ключевых целей. На всё про всё всего 24 виртуальных часа. Если не успеет, то предстоит начинать сначала. Мы собрали всё, что надо знать об игре.
Комментарии
- 6 сентября 2021
-
20:51
-
20:08
-
19:34
-
19:26
-
18:23
-
18:01
-
17:44
-
17:41
-
15:59
-
15:40
-
15:34
-
13:38
-
13:15
-
13:01
-
12:14
-
11:33
-
11:24
-
09:57
-
02:40
- 5 сентября 2021
-
13:57
-
13:29
-
13:18
- 4 сентября 2021
-
17:42
-
17:22
-
17:00
-
13:16
- 3 сентября 2021
-
19:50
-
19:36
-
18:30
-
17:54
-
17:09
-
16:04
-
14:44
-
13:51
-
13:45
Партнерский контент