Мультиплеер Call of Duty: Vanguard покажут 7 сентября

Activision объявила дату демонстрации мультиплеера Call of Duty: Vanguard. Сетевой режим покажут 7 сентября в 19:30 мск. Анонс появился в твиттере шутера.

Разработчики пообещали поделиться деталями об игровых режимах и видах оружия, а также показать мультиплеерные карты. Наверняка стоит ждать подробностей в том числе о наградах за серию убийств (или очков?) и другую информацию.

В конце августа обладатели PS4 и PS5 смогли поучаствовать в альфа-тесте шутера. Был доступен только новый режим Champion Hill и одна карта. Мы оценили Vanguard на консоли нового поколения и поделились своими впечатлениями в отдельном тексте.

В сентябре Activision проведёт сразу три бета-теста мультиплеера Call of Duty: Vanguard. С 10 по 13 число смогут поиграть обладатели предзаказов на PS4 и PS5, с 16 по 17 число к ним присоединятся игроки на ПК и Xbox, а с 18 по 20 сентября тестирование пройдёт для всех желающих.

Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Шутер вернётся в антураж Второй мировой войны и предложит фанатам одиночную кампанию, мультиплеер и режим «Зомби».