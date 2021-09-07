В Steam выйдет квест «Родина.doc» про «лихие 90-е». Газеты под обоями и ковры на стенах

13 декабря в Steam выйдет первый эпизод квеста «Родина.doc». События игры развернутся в середине 1991 года, во времена перестройки и скорого развала СССР. Над игрой работает команда pain department.

Судя по описанию игры в Steam, геймплей будет ориентирован на истории и поиск разных артефактов эпохи 90-х. На скриншотах показаны типичные советские квартиры – старые серванты, ковры на стенах, газеты как основа для обоев и культовая игра «Электроника». Авторы также представили синопсис первого эпизода. Сколько всего планируется выпустить – неизвестно.

Поздний СССР, 19 августа 1991 года. Машинистка и переводчица Нина Алесина просыпается в 7 утра в своей московской квартире. Сегодня Нину интересует только ремонт — она давно мечтает о новых обоях. А часть членов Правительства СССР давно мечтает остановить Перестройку и вернуться в Поздний сталинизм. В стране — дефицит, безработица, забастовки и гласность. Начавшись в августе 1991-го, история новой страны, игры и героев продолжится в следующих эпизодах.

Скриншоты «Родина.doc»

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