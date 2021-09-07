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На фоне скандала Tripwire Interactive сменила руководителя

На фоне скандала Tripwire Interactive сменила руководителя
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На днях разгорелся громкий скандал вокруг руководителя Tripwire Interactive Джона Гибсона, который публично поддержал закон о запрете абортов в Техасе, и теперь он освободил своё место. На время главой издательства стал Алан Уилсон — вице-президент и соучредитель студии.

В обращении к игрокам руководство Tripwire отметило, что никто в компании не разделяет взгляды Гибсона.

Его слова не игнорируют ценности всей команды, партнёров и большей части сообщества. Руководство Tripwire сожалеет о случившемся. Мы едины в стремлении начать незамедлительные действия для формирования более благоприятной среды.

Позиция Гибсона на тему запрета абортов после 6 недель активно критиковалась как обычными игроками, так и представителями индустрии. Среди них были автор God of War Кори Барлог, продюсер Gears of War Клифф Блезински и другие. От работы с Tripwire даже отказался один из подрядчиков.

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Tripwire выступала издателем игр вроде Maneater, Chivalry 2, Killing Floor и Red Orchestra.

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