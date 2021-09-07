У Kena: Bridge of Spirits вряд ли будет сиквел, но по ней могут сделать кино или сериал

Адвенчура Kena: Bridge of Spirits может не получить продолжение, но у авторов есть идеи для развития проекта в сфере кино или сериалов. Разработчики отметили, что Kena — амбициозная игра с интересной вселенной, поэтому бросать всё это они не собираются.

Будем ли мы делать продолжение — я не знаю. Возможно, после этой игры мы займёмся новой IP. У Kena очень интересный мир, он амбициозный. Возможно, мы будем развивать вселенную в кино или сериалах.

За разработку игры отвечает студия Ember Lab братьев Майка и Джоша Гриеров. По словам Майка, в детстве они с братом очень много времени проводили за играми и всегда мечтали сделать свою, но с уникальными особенностями. Когда появилась такая возможность, они взялись за Kena: Bridge of Spirits.

Нам очень повезло, что Sony поддержала нас. Мы начали делать Kena только для PlayStation 4, но через время нам дали зелёный свет для разработки на PS5.

Джош сделал важный акцент на том, что, если кто-то захочет создать свою игру, важно иметь в индустрии связи. Можно добиться результатов и без них, но со знакомыми людьми это будет сделать намного проще. Самым ценным Джош считает обмен опытом между разработчиков.

Kena: Bridge of Spirits выйдет 21 сентября на ПК, PS4 и PS5. Предварительные заказы можно оформить через PS Store и Epic Games Store. Цена консольных и ПК-версий экшен-адвенчуры одинаковая — 2849 рублей.

Из-за скандала в Tripwire Interactive сменился руководитель. Место Джона Гибсона на время занял Алан Уилсон — вице-президент и соучредитель студии.