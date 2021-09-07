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Фанат Xbox показал коллекцию из 92 контроллеров за 295 тысяч рублей

Фанат Xbox показал коллекцию из 92 контроллеров за 295 тысяч рублей
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Пользователь Reddit под ником killshot4077 показал свою коллекцию контроллеров для Xbox. Всего их 92, но на фото можно сосчитать на единицу меньше, потому что геймпад для Xbox One в стиле Cyberpunk 2077 запакован. На сбор такой коллекции ушло $ 4 тыс. (около 295 тыс. рублей).

Многие геймпады выполнены в разных стилях. В самом верху можно увидеть несколько оригинальных, чёрных контроллеров. Помимо них, есть модели в стиле Gears of War, Minecraft, Star Wars и других франшиз.

На вопрос, зачем вообще столько геймпадов, killshot4077 ответил кратко — для коллекции. Он собирает различные контроллеры в течение многих лет и останавливаться на достигнутом не собирается. Другой читатель отметил, что у Xbox есть большое количество интересных и стильных дизайнов, а вот у PlayStation таких мало. Коллекционер согласился.

У геймпадов PlayStation есть несколько очень крутых моделей. Но, увы, Nintendo и Xbox предоставляют больше выбора.
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