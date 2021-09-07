Фанат Xbox показал коллекцию из 92 контроллеров за 295 тысяч рублей

Пользователь Reddit под ником killshot4077 показал свою коллекцию контроллеров для Xbox. Всего их 92, но на фото можно сосчитать на единицу меньше, потому что геймпад для Xbox One в стиле Cyberpunk 2077 запакован. На сбор такой коллекции ушло $ 4 тыс. (около 295 тыс. рублей).
Многие геймпады выполнены в разных стилях. В самом верху можно увидеть несколько оригинальных, чёрных контроллеров. Помимо них, есть модели в стиле Gears of War, Minecraft, Star Wars и других франшиз.
На вопрос, зачем вообще столько геймпадов, killshot4077 ответил кратко — для коллекции. Он собирает различные контроллеры в течение многих лет и останавливаться на достигнутом не собирается. Другой читатель отметил, что у Xbox есть большое количество интересных и стильных дизайнов, а вот у PlayStation таких мало. Коллекционер согласился.
У геймпадов PlayStation есть несколько очень крутых моделей. Но, увы, Nintendo и Xbox предоставляют больше выбора.
Авторы Kena: Bridge of Spirits вряд ли сделают сиквел. У них есть идеи развивать вселенную через кино или сериалы.
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