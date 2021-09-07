В Steam началась распродажа игр со скидками до 90% — Stronghold, Breathedge и другие
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В Steam стартовала новая распродажа «Скидки на всю неделю». На ней можно купить множество игр со скидками до 90%. Чаще всего в этой акции участвуют небольшие тайтлы, но иногда попадаются и крупные ААА-релизы.
Лучшие предложения:
- Euro Truck Simulator 2 — 149 рублей (-75%)
- ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game — 299 рублей (-40%)
- American Truck Simulator — 249 рублей (-75%)
- Plague Inc: Evolved — 118 рублей (-66%)
- Banished — 135 рублей (-66%)
- Breathedge — 325 рублей (-30%)
- Stronghold: Warlords — 870 рублей (-33%)
- Stronghold 2: Steam Edition — 159 рублей (-60%)
- Stronghold Crusader 2 — 69 рублей (-90%)
- Stronghold HD — 44 рубля (-70%)
- The Wild Eight — 191 рубль (-60%)
- Narita Boy — 399 рублей (-50%)
Полный список предложений доступен по ссылке. Акция продлится до 13 сентября. До 16 числа в PS Store можно купить Red Dead Redemption 2, Days Gone, Hitman 3 и другие игры со скидками до 80%.
Умер Джордж Моул — дизайнер Левиафана и Клинков Хаоса из God of War 2018 года. Его память почтили коллеги и геймдизайнер экшена Кори Барлог.
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