В Steam началась распродажа игр со скидками до 90% — Stronghold, Breathedge и другие

В Steam стартовала новая распродажа «Скидки на всю неделю». На ней можно купить множество игр со скидками до 90%. Чаще всего в этой акции участвуют небольшие тайтлы, но иногда попадаются и крупные ААА-релизы.

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Полный список предложений доступен по ссылке. Акция продлится до 13 сентября. До 16 числа в PS Store можно купить Red Dead Redemption 2, Days Gone, Hitman 3 и другие игры со скидками до 80%.

Умер Джордж Моул — дизайнер Левиафана и Клинков Хаоса из God of War 2018 года. Его память почтили коллеги и геймдизайнер экшена Кори Барлог.