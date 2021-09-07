В PS Store снизилась стоимость Metro Exodus — игра стоит 2149 рублей

В PlayStation Store подешевел шутер Metro Exodus. Обычное издание теперь стоит 2149 рублей вместо 2849 рублей, а Gold Edition обойдётся в 2849 рублей — ранее оно стоило 4639 рублей. Также на две с лишним тысячи снизилась стоимость комплекта Metro Saga, в который входят все части франшизы.
Metro Exodus вышла в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One. Игра получила два сюжетных дополнения про американца Сэма и полковника Хлебникова. Шутер собрал в основном положительные отзывы от игроков и критиков. Журналисты отметили напряжённую атмосферу и интересный геймплей, а кто-то даже назвал Exodus лучшей постапокалиптической игрой. На сайте-агрегаторе Metacritic оценка шутера составила от 80 до 82 баллов в зависимости от платформы.
В 2019 году стало известно, что студия 4A Games разрабатывает новую часть Metro. В написании сюжета принимает участие создатель вселенной «Метро-2033» Дмитрий Глуховский.
Сентябрьская раздача игр PS Plus уже началась. На PS5 можно забрать Overcooked: All You Can Eat! Для PS4 приготовили Hitman 2 и Predator: Hunting Grounds.
- 7 сентября 2021
-
13:42
-
13:24
-
12:17
-
12:16
-
12:12
-
11:29
-
11:26
-
09:36
-
01:50
-
01:38
- 6 сентября 2021
-
23:42
-
22:34
-
20:51
-
20:08
-
19:34
-
19:26
-
18:23
-
18:01
-
17:44
-
17:41
-
15:59
-
15:40
-
15:34
-
13:38
-
13:15
-
13:01
-
12:14
-
11:33
-
11:24
-
09:57
-
02:40
- 5 сентября 2021
-
13:57
-
13:29
-
13:18
- 4 сентября 2021
-
17:42