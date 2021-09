В PS Store снизилась стоимость Metro Exodus — игра стоит 2149 рублей

В PlayStation Store подешевел шутер Metro Exodus. Обычное издание теперь стоит 2149 рублей вместо 2849 рублей, а Gold Edition обойдётся в 2849 рублей — ранее оно стоило 4639 рублей. Также на две с лишним тысячи снизилась стоимость комплекта Metro Saga, в который входят все части франшизы.

Metro Exodus вышла в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One. Игра получила два сюжетных дополнения про американца Сэма и полковника Хлебникова. Шутер собрал в основном положительные отзывы от игроков и критиков. Журналисты отметили напряжённую атмосферу и интересный геймплей, а кто-то даже назвал Exodus лучшей постапокалиптической игрой. На сайте-агрегаторе Metacritic оценка шутера составила от 80 до 82 баллов в зависимости от платформы.

В 2019 году стало известно, что студия 4A Games разрабатывает новую часть Metro. В написании сюжета принимает участие создатель вселенной «Метро-2033» Дмитрий Глуховский.

Сентябрьская раздача игр PS Plus уже началась. На PS5 можно забрать Overcooked: All You Can Eat! Для PS4 приготовили Hitman 2 и Predator: Hunting Grounds.