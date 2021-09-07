Сталинград, кастомизация и бои — утёк геймплей мультиплеера Call of Duty: Vanguard

7 сентября в 19:30 мск состоится показ мультиплеера шутера Call of Duty: Vanguard. Как это обычно и бывает, в сети раньше времени появился фрагмент игрового процесса длительностью 14 минут. С большой долей вероятности Activision будет ликвидировать распространение ролика до официального показа, так что этот фрагмент могут удалить.

В самом начале видео можно увидеть кастомизацию классов, перков и оружия. Далее следует игровой процесс с перестрелками в джунглях на карте Gavutu, в ночном Париже на Hotel Royal и в заснеженном Сталинграде на карте Red Star.

Бета-тест Vanguard в сентябре пройдёт в три этапа:

С 10 по 13 число смогут поиграть обладатели предзаказов на PS4 и PS5;

С 16 по 17 число доступ к игре получат обладатели предзаказов на ПК и Xbox, а для игроков на PS4 и PS5 стартует открытая бета;

С 18 по 20 сентября открытое тестирование пройдёт для всех желающих.

Релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы шутера уже можно сделать в PS Store и в российских ритейлерах.

В PS Store подешевела Metro Exodus. Теперь стандартное издание шутера обойдется в 2149 рублей. Также снизилась стоимость на комплект со всеми частями серии.