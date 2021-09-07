CD Projekt RED соберёт деньги на мангу The Witcher: Ronin по «Ведьмаку»

Компания CD Projekt RED начала кампанию по сбору денег на мангу The Witcher: Ronin по «Ведьмаку». Она стартовала на Kickstarter 7 сентября, внести средства может каждый желающий. На момент написания новости сборы превысили $ 80 тыс. из требуемых $ 106 тыс.

Авторами манги на 115 страниц выступят Рафала Яки, который разработал карточную игру Gwent и будет участвовать в создании аниме по Cyberpunk 2077, и японский иллюстратор Хатая. Они вдохновлялись аниме «Бэтмен-ниндзя».

Сюжет занесёт Геральта в Японию, где ему предстоит столкнуться с духом Юкки-онну. Более подробными деталями истории авторы поделятся в ближайшее время. Тем, кто внесёт деньги в первые 24 часа сбора, достанется 12-сантиметровая фигурка с битвой между Геральтом и монстром Тэнгу.

В сети появился геймплей мультиплеера Call of Duty: Vanguard. В утечке показали 15 минут игрового процесса с кастомизацией и сражениями.