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Слухи: в России началась блокировка торрентов, первым выступил провайдер «Ростелеком»

Слухи: в России началась блокировка торрентов, первым выступил провайдер «Ростелеком»
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После серии блокировок VPN-сервисов со стороны Роскомнадзора некоторые пользователи заметили, что провайдер «Ростелеком» ограничивает скачивание файлов по протоколу BitTorrent. На нём работают торрент-трекеры, через которые можно нелегально скачивать игры, фильмы и другой контент. На ситуацию обратили внимание читатели форума OpenNet.

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Многие пользователи начали жаловаться на упавшую скорость скачивания с нелегальных ресурсов. При этом протокол BitTorrent используется в том числе и для разрешённых законом целей. К таким относятся распространение бесплатных программ и передача одной единицы контента другому лицу.

В начале сентября Роскомнадзор заблокировал целый ряд сервисов VPN. Под запрет попали Hola VPN, Express VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.

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