Far Cry 3 бесплатно раздают в магазине Ubisoft

Ubisoft запустила очередную бесплатную раздачу в магазине Ubisoft Connect. На этот раз дарят культовую Far Cry 3. Желающим стоит поторопиться — акция закончится 11 сентября.

Для активации игры на своём аккаунте предстоит:

перейти на сайт Ubisoft; опуститься до пункта Выберите платформу; нажать на иконку Ubisoft Connect и зайти в свою учётную запись Ubisoft; готово — игра теперь на вашей учётной записи.

Для загрузки Far Cry 3 предстоит скачать клиент Ubisoft Connect для ПК, зайти в учётную запись и установить шутер из своей библиотеки.