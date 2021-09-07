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Фар Край 3 — скачать игру бесплатно на ПК. Инструкция по скачиванию Фар Край 3 в Ubisoft Connect

Far Cry 3 бесплатно раздают в магазине Ubisoft
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Ubisoft запустила очередную бесплатную раздачу в магазине Ubisoft Connect. На этот раз дарят культовую Far Cry 3. Желающим стоит поторопиться — акция закончится 11 сентября.

Для активации игры на своём аккаунте предстоит:

  1. перейти на сайт Ubisoft;
  2. опуститься до пункта Выберите платформу;
  3. нажать на иконку Ubisoft Connect и зайти в свою учётную запись Ubisoft;
  4. готово — игра теперь на вашей учётной записи.

Для загрузки Far Cry 3 предстоит скачать клиент Ubisoft Connect для ПК, зайти в учётную запись и установить шутер из своей библиотеки.

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