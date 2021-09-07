Игра выглядит как мультик: первый геймплей «Моя подружка Свинка Пеппа»

Издатель Bandai Namco показал первые геймплейные кадры игры по мотивам сериала «Свинка Пеппа» — «Моя подружка Свинка Пеппа» (My Friend Peppa Pig).

Правда, понять суть игрового процесса всё ещё затруднительно. Перед началом приключения предстоит создать собственного героя, который отправится на поиски приключений со Свинкой Пеппой. В ролике показали исследование мира, кэмпинг, пляжные развлечений, волейбол, спуск с горы на лыжах и многое другое. В конце герои отправились в Картофельный город.

В целом разработчики не скрывают, что делают игру именно для детей.

Пеппа хочет, чтобы ваш ребёнок стал её новым другом, не хотите ли вы присоединиться к ней в этом весёлом приключении? В игре ваши дети смогут исследовать мир Пеппы и делать все весёлые вещи вместе!

Игра выходит уже 22 октября (одновременно с Battlefield 2042!) на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Приятным сюрпризом для России стала полная локализация игры с использованием официальных голосов из мультфильма.