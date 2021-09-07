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Художник изобразил русских Черепашек-ниндзя в «лихих 90-х» с пакетом из «Четвёрочки»

Художник изобразил русских Черепашек-ниндзя в «лихих 90-х» с пакетом из «Четвёрочки»
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Российский художник Евгений Зубков нарисовал русских Черепашек-ниндзя прямиком из «лихих 90-х». Своей работой автор поделился в «Твиттере». На изображении можно заметить, что в качестве командного транспорта используется автомобиль УАЗ-2206, который прозвали «буханкой». Черепашки пытаются сделать из машины черепахомобиль.

Особое внимание художник уделил различным деталям:

  1. на груди Микеланджело набита татуировка «Черепашья сила»
  2. у Леонардо вместо двух катан автомат Калашникова
  3. у Рафаэля не клинки сай, а труба.

Также можно заметить шлем Шреддера, Крэнга и голову зайца-робота из «Ну, погоди!»

В начале нулевых «Черепашки» имели особую популярность в России, и я до сих пор помню, как мастерил самодельные катаны из проволоки, надевал повязку и сражался с крапивой в деревне.

В сообществе оценили работу художника и отметили, что хотели бы посмотреть на приключение Черепашек-ниндзя в России 90-х годов. Особенно забавным показался пакет — из магазина «Четвёрочка».

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