Художник изобразил русских Черепашек-ниндзя в «лихих 90-х» с пакетом из «Четвёрочки»

Российский художник Евгений Зубков нарисовал русских Черепашек-ниндзя прямиком из «лихих 90-х». Своей работой автор поделился в «Твиттере». На изображении можно заметить, что в качестве командного транспорта используется автомобиль УАЗ-2206, который прозвали «буханкой». Черепашки пытаются сделать из машины черепахомобиль.

Особое внимание художник уделил различным деталям:

на груди Микеланджело набита татуировка «Черепашья сила» у Леонардо вместо двух катан автомат Калашникова у Рафаэля не клинки сай, а труба.

Также можно заметить шлем Шреддера, Крэнга и голову зайца-робота из «Ну, погоди!»

В начале нулевых «Черепашки» имели особую популярность в России, и я до сих пор помню, как мастерил самодельные катаны из проволоки, надевал повязку и сражался с крапивой в деревне.

В сообществе оценили работу художника и отметили, что хотели бы посмотреть на приключение Черепашек-ниндзя в России 90-х годов. Особенно забавным показался пакет — из магазина «Четвёрочка».

В сети появился игровой процесс eFootball. Многие геймеры остались недовольны техническим состоянием игры. Возможно, это просто ранний билд, не предназначенный для показа.