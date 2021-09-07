Анатолий Вассерман посетил Международный инклюзивный турнир по киберспорту

Журналист и публицист Анатолий Вассерман стал гостем Международного инклюзивного турнира по киберспорту. В нём приняли участие дети и подростки с ограниченными возможностями из России и Вьетнама. Соревнования проходили по FIFA 21, Drone Racing DSL и Сapture the Flag. Своими впечатлениями Вассерман поделился на странице «ВКонтакте».

По словам журналиста, в киберспорте очень важна скорость и реакция. Отсюда и схожесть с близкими публицисту интеллектуальными играми.

За такими ребятами, как, например, Денис Абдулин, которому я вручил приз за 3-е место в дисциплине FIFA 21, будущее. В киберспорте в принципе нужно обладать высокой скоростью реакции, применять логику и мыслить стратегически. В этом данная дисциплина похожа на интеллектуальные игры.

Вассерман считает, что киберспорт будет очень стремительно развиваться и набирать обороты. По его словам, главным двигателем развития компьютеров стали именно видеоигры.

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