Анатолий Вассерман посетил Международный инклюзивный турнир по киберспорту

Журналист и публицист Анатолий Вассерман стал гостем Международного инклюзивного турнира по киберспорту. В нём приняли участие дети и подростки с ограниченными возможностями из России и Вьетнама. Соревнования проходили по FIFA 21, Drone Racing DSL и Сapture the Flag. Своими впечатлениями Вассерман поделился на странице «ВКонтакте».
По словам журналиста, в киберспорте очень важна скорость и реакция. Отсюда и схожесть с близкими публицисту интеллектуальными играми.
За такими ребятами, как, например, Денис Абдулин, которому я вручил приз за 3-е место в дисциплине FIFA 21, будущее. В киберспорте в принципе нужно обладать высокой скоростью реакции, применять логику и мыслить стратегически. В этом данная дисциплина похожа на интеллектуальные игры.
Вассерман считает, что киберспорт будет очень стремительно развиваться и набирать обороты. По его словам, главным двигателем развития компьютеров стали именно видеоигры.
Российский художник показал, как бы выглядели Черепашки-ниндзя в России. В своих работах автор уделил внимание различным отсылкам в виде зайца-робота из «Ну, погоди!»
- 7 сентября 2021
-
19:16
-
18:58
-
17:57
-
17:36
-
17:00
-
16:44
-
16:15
-
15:14
-
14:51
-
13:42
-
13:24
-
12:17
-
12:16
-
12:12
-
11:29
-
11:26
-
09:36
-
01:50
-
01:38
- 6 сентября 2021
-
23:42
-
22:34
-
20:51
-
20:08
-
19:34
-
19:26
-
18:23
-
18:01
-
17:44
-
17:41
-
15:59
-
15:40
-
15:34
-
13:38
-
13:15
-
13:01