Apple официально проведёт шоу 14 сентября — там должны показать iPhone 13

Apple анонсировала ежегодную сентябрьскую презентацию, на которой традиционно показывают свежую линейку iPhone — в этом году выйдет iPhone 13. Событие начнётся 14 сентября в 20:00 мск.

Утечки утверждают, что новая модель визуально останется похожа на прошлогодние iPhone 12, а среди ключевых особенностей станут экраны с повышенной частотой обновлений, уменьшенная «чёлка» и очередные улучшения камер. Предполагается, что выход смартфонов случится 24 сентября одновременно с iOS 15.

Вдобавок на мероприятии могут показать новую модель Apple Watch (Series 7) — там ожидается новый дизайн с более острыми углами и увеличение экранов до 45 миллиметров. Анонс часов, впрочем, могут отложить из-за проблем на производстве. Ещё могут представить следующие AirPods — опять же, с новым дизайном.