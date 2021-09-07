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Apple официально проведёт шоу 14 сентября — там должны показать iPhone 13

Apple официально проведёт шоу 14 сентября — там должны показать iPhone 13
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Apple анонсировала ежегодную сентябрьскую презентацию, на которой традиционно показывают свежую линейку iPhone — в этом году выйдет iPhone 13. Событие начнётся 14 сентября в 20:00 мск.

Утечки утверждают, что новая модель визуально останется похожа на прошлогодние iPhone 12, а среди ключевых особенностей станут экраны с повышенной частотой обновлений, уменьшенная «чёлка» и очередные улучшения камер. Предполагается, что выход смартфонов случится 24 сентября одновременно с iOS 15.

Вдобавок на мероприятии могут показать новую модель Apple Watch (Series 7) — там ожидается новый дизайн с более острыми углами и увеличение экранов до 45 миллиметров. Анонс часов, впрочем, могут отложить из-за проблем на производстве. Ещё могут представить следующие AirPods — опять же, с новым дизайном.

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