В сети появились системные требования беты Call of Duty: Vanguard

В сети опубликовали системные требования бета-теста шутера Call of Duty: Vanguard. Для запуска шутера понадобится компьютер средней мощности, а вот для более высоких настроек графики и стабильного FPS придётся заиметь систему с GeForce 1070 с 8 ГБ памяти или выше.

В начале сентября Activision провела презентацию мультиплеера Call of Duty: Vanguard. Разработчики показали игровые карты, режимы и виды оружия в будущем шутере. Судя по всему, игра очень похожа на Call of Duty: Modern Warfare (2019). Оно и понятно – движок используется один и тот же.

Из мультиплеерных режимов выделяется «Патруль», новинка в серии. Он похож на «Опорный пункт», только точка на карте всегда двигается, когда на ней кто-то стоит. Журналисты отметили, что мод может оказаться весьма востребованным среди аудитории.

Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.