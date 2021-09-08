Вышел релизный трейлер Death Stranding Director's Cut — его монтировал Хидео Кодзима
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Kojima Productions выпустила релизный трейлер режиссёрской версии Death Stranding. Монтажом ролика занимался сам Хидео Кодзима — автор, продюсер, сценарист и геймдизайнер игры.
В видео звучит композиция Goliath за авторством Woodkid, а большая часть хронометража уделена оригиналу. Лишь в конце трейлера Кодзима показывает пару нововведений режиссёрской версии — виртуальный полигон для тренировок и гонки.
В Director's Cut также добавят новые активности, сюжетные задания и локации, а также режим для ультрашироких мониторов — Death Stranding станет первой игрой с поддержкой такого соотношения сторон на PlayStation 5.
Death Stranding Director's Cut выйдет 24 сентября только на PS5. Владельцы оригинала на PS4 смогут обновиться всего за 720 рублей.
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