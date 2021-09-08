В честь новой операции в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные

С 9 по 12 сентября в тактическом шутере Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные для всех платформ. На PlayStation и Xbox доступ к игре откроется в 10:00 мск, а на ПК — в 16:00 мск. Ubisoft решила дать поиграть в «Осаду» из-за старта новой операции — Crystal Guard.

Во время пробного периода не будет ограничений, а весь полученный прогресс перенесётся в шутер после его покупки. Версию для ПК сейчас отдают по большой скидке — базовое издание обойдётся всего в 207 рублей.

С выходом Crystal Guard появился новый оперативник — Оса. Она может устанавливать пуленепробиваемые щиты Talon-8, тем самым защитив себя и своих союзников от вражеского огня. Также авторы обновили карты «Побережье», «Банк» и «Клуб».

Со стартом нового сезона в шутер также добавили тематический боевой пропуск, который можно закончить до конца ноября — примерно тогда должна стартовать следующая операция «Осады».

Авторы Marvel's Midnight Suns показали новый геймплей. В нём можно увидеть драку между Росомахой и Саблезубым. Также разработчики поделились деталями.