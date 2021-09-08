В Diablo 2: Resurrected не будет поддержки широкоформатных мониторов на релизе

С релизом в Diablo 2: Resurrected не будет поддержки широкоформатных мониторов с соотношением сторон 21:9. По словам разработчиков, на них возникают проблемы с работой ИИ противников. Ошибки выявили в ходе альфа-тестирования.

Самая распространённая проблема — отсутствие реакции ИИ на игрока. Кроме того, владельцы мониторов с форматом 21:9 могли сражаться с большим количеством врагов, чем другие геймеры. Это давало им большое преимущество перед другими игроками.

Мы понимаем, что игроки с мониторами формата 21:9 могут быть недовольны появлением чёрных полос. Мы обещаем, что найдём решение этого вопроса в ближайшее время, чтобы не разочаровать их.

В начале сентября бывший президент компании Blizzard North и создатель серии Diablo Дэвид Бревик заявил, что не поддержит выход ремейка второй части. Он не собирается покупать экшен, проводить по нему прямые трансляции или поддерживать его обсуждение с пользователями. Вероятно, это связано со скандалом вокруг компании.

Новость по теме Создатель Diablo не поддержит выход ремейка второй части

Diablo 2: Resurrected выйдет 23 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Авторы Rainbow Six Siege объявили о проведении бесплатных выходных. Поиграть смогут все желающие с 9 по 12 сентября. Полученный прогресс перенесётся в полную версию после её покупки.