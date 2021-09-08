«Сотни фотографий 1960-х». Авторы Deathloop о дизайне главных героев шутера

Разработчики шутера Deathloop из студии Arkane поделились деталями о создании Кольта и Джулианны. По словам авторов, концепция игры в ходе разработки менялась не раз, но герои оставались неизменными, потому что они знали, какими они должны получиться. Цель Arkane — создать уникальных персонажей, отличающихся от героев из других игр студии.

Основной акцент при создании Кольта и Джулианны разработчики делали на их реалистичном внешнем виде. Авторы хотели, чтобы игроки верили героям и их историям. Вдохновение они черпали из моды 1960-х годов, когда она начала стремительно развиваться.

Мы собрали сотни фотографий из 1960-х и внимательно изучили стиль того времени. Наша команда разработала особые виды материалов. Например, блестящий и прозрачный пластик, которые мы использовали в создании игрового мира.

Авторы постарались сделать так, чтобы пара гармонично смотрелась вместе. В прошлом Кольт был пилотом-ветераном войны. Это отражено в его одежде — старая кожаная куртка и перчатки авиатора. Изначально героя видели в бомбере, но в итоге решили оставить элемент для отражения прошлой жизни. Главные черты Джулианны — ловкость и скорость. Героиня носит куртку большего размера и аксессуары в стиле поп-культуры 1960-х.

Мы считаем, что каждая деталь в дизайне должна что-то говорить игроку о персонаже. Каждая нашивка, значок и медаль на куртке Кольта была создана совместно со сценаристами и концепт-художниками. Изучите внешний вид Кольта и Джулианны внимательнее.

Deathloop выйдет 14 сентября на ПК и PS5. Предварительный заказ можно оформить через Steam и PS Store. Предзаказ стандартной ПК-версии обойдётся в 2499 рублей, а для консолей — 4999 рублей.

На релизе ремейк Diablo 2 не получит поддержку широкоформатных мониторов. Это связано с наличием багов, выявленных после альфа-тестирования.