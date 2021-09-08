Stardew Valley разошлась тиражом в 15 миллионов копий, а Garry's Mod — в 20 млн

Симулятор фермерства Stardew Valley разошёлся тиражом в 15 миллионов копий — с января 2020 года купили ещё 5 миллионов копий. Впервые игра вышла в 2016 году на ПК, а позже её перенесли на PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и iOS. За разработку симулятора отвечал один человек — Эрик Барон. Сейчас он занимается созданием новой игры с похожим стилем.

Также стало известно, что продажи песочницы Garry's Mod превысили 20 миллионов копий. Facepunch выпустила игру в 2004 году, но она остаётся популярной до сих пор. На момент написания заметки в песочницу играют почти 17 тысяч человек.

На такое событие в шуточной форме отреагировал создатель Garry's Mod Гарри Ньюман. Сейчас он занимается созданием новой песочницы s&box. Она создаётся уже на движке Source 2. Автор обещал, что по возможностям игра превзойдет предшественницу.

Как бы я хотел получать по доллару за каждую проданную копию.

Появились новые детали Marvel's Midnight Suns. В среднем игрокам понадобится от 40 до 60 часов на прохождение, а в составе команды могут быть только герои.