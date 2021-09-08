В Тюмени разграбили криптоферму на миллион рублей, полиция ведёт расследование

В Тюмени 46-летний мужчина обокрал майнинговую ферму, забрав компьютерную технику. Сумма ущерба составила миллион рублей. На данный момент похищенное имущество изъяли, а в ближайшее время его вернут законному владельцу. Об этом сообщили на официальном сайте Управления МВД России по Тюменской области.
Заявление в полицию подал житель частного дома. Преступник вывозил у пострадавшего мусор и во время очередного рабочего дня обратил внимание на большое количество компьютерной техники, которая хранилась в гараже. Узнав о высокой стоимости оборудования, мужчина решился ограбить нанимателя ночью.
Злоумышленник проник в дом через открытое окно и украл 11 технических устройств. Половину награбленного он сдал в комиссионный магазин, а вторую хотел продать через своих знакомых, но не успел — полиция нашла его раньше.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет. По решению суда на время следствия преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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