На «Яндекс» совершили крупнейшую в истории Рунета DDoS-атаку

В минувшие выходные на компанию «Яндекс» была совершена крупная DDoS-атака. Согласно источникам «Ведомостей», это была самая мощная атака за всю историю российского интернета. Масштаб кибератаки установила компания Cloudflare. Она тесно сотрудничает с «Яндексом» и устраняет все попытки взлома.

Сдержать нападение злоумышленников было очень трудно. Атака продолжилась и на этой неделе. Однако, несмотря на масштаб, данные пользователей не пострадали.

На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.

В последний раз «Яндекс» сдерживал DDoS-атаку в 2019 году. Тогда под угрозой оказалась не только компания, но и несколько других фирм.

В Тюмени злоумышленник обокрал криптоферму. Сумма ущерба составила миллион рублей, теперь преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.