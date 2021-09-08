На «Яндекс» совершили крупнейшую в истории Рунета DDoS-атаку
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В минувшие выходные на компанию «Яндекс» была совершена крупная DDoS-атака. Согласно источникам «Ведомостей», это была самая мощная атака за всю историю российского интернета. Масштаб кибератаки установила компания Cloudflare. Она тесно сотрудничает с «Яндексом» и устраняет все попытки взлома.
Сдержать нападение злоумышленников было очень трудно. Атака продолжилась и на этой неделе. Однако, несмотря на масштаб, данные пользователей не пострадали.
На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.
В последний раз «Яндекс» сдерживал DDoS-атаку в 2019 году. Тогда под угрозой оказалась не только компания, но и несколько других фирм.
В Тюмени злоумышленник обокрал криптоферму. Сумма ущерба составила миллион рублей, теперь преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.
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