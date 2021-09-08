У PlayStation пополнение — 14-й студией стала Firesprite

Sony объявила о покупке новой студии — ей стала Firesprite. За 9 лет существования компания успела выпустить пять игр, издателем четырёх из которых выступала сама Sony. И это неслучайно. Немного истории:
- В 1984 году в Ливерпуле основали компанию Psygnosis;
- В 1993 году студию купила Sony;
- В 1999 году переименовала её в Studio Liverpool;
- В 2012 году Sony закрыла студию;
- В 2012 году выходцы основали Firesprite;
- В 2021 году Sony купила Firesprite.
Studio Liverpool наиболее известна по Lemmings и серии WipEout, а уже в составе Firesprite разработчики выпустили The Playroom, The Playroom VR, Air Force Special Ops: Nightfall, The Persistence и мобильную Run Sackboy! Run!
Сейчас в Firesprite работает около 250 сотрудников — это больше, чем у Media Molecule и London Studio вместе взятых. Студия трудится над несколькими проектами, включая мрачный блокбастер и режим для Star Citizen.
Kojima Productions выпустила релизный трейлер режиссёрской версии Death Stranding. Монтажом ролика занимался сам Хидео Кодзима — автор, продюсер, сценарист и геймдизайнер игры.
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