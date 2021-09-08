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У PlayStation пополнение — 14-й студией стала Firesprite

У PlayStation пополнение — 14-й студией стала Firesprite
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Sony объявила о покупке новой студии — ей стала Firesprite. За 9 лет существования компания успела выпустить пять игр, издателем четырёх из которых выступала сама Sony. И это неслучайно. Немного истории:

  1. В 1984 году в Ливерпуле основали компанию Psygnosis;
  2. В 1993 году студию купила Sony;
  3. В 1999 году переименовала её в Studio Liverpool;
  4. В 2012 году Sony закрыла студию;
  5. В 2012 году выходцы основали Firesprite;
  6. В 2021 году Sony купила Firesprite.

Studio Liverpool наиболее известна по Lemmings и серии WipEout, а уже в составе Firesprite разработчики выпустили The Playroom, The Playroom VR, Air Force Special Ops: Nightfall, The Persistence и мобильную Run Sackboy! Run!

Сейчас в Firesprite работает около 250 сотрудников — это больше, чем у Media Molecule и London Studio вместе взятых. Студия трудится над несколькими проектами, включая мрачный блокбастер и режим для Star Citizen.

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