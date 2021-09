У PlayStation пополнение — 14-й студией стала Firesprite

Sony объявила о покупке новой студии — ей стала Firesprite. За 9 лет существования компания успела выпустить пять игр, издателем четырёх из которых выступала сама Sony. И это неслучайно. Немного истории:

В 1984 году в Ливерпуле основали компанию Psygnosis; В 1993 году студию купила Sony; В 1999 году переименовала её в Studio Liverpool; В 2012 году Sony закрыла студию; В 2012 году выходцы основали Firesprite; В 2021 году Sony купила Firesprite.

Studio Liverpool наиболее известна по Lemmings и серии WipEout, а уже в составе Firesprite разработчики выпустили The Playroom, The Playroom VR, Air Force Special Ops: Nightfall, The Persistence и мобильную Run Sackboy! Run!

Сейчас в Firesprite работает около 250 сотрудников — это больше, чем у Media Molecule и London Studio вместе взятых. Студия трудится над несколькими проектами, включая мрачный блокбастер и режим для Star Citizen.

