Появились системные требования Deathloop

Разработчики шутера Deathloop из Arkane Studios опубликовали системные требования. Для комфортной игры в 1080p и 30 FPS будет достаточно видеокарты серии GTX 1060 и выше, а вот для получения максимально красивой картинки нужно заиметь Nvidia RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.

Рекомендуемые требования (4K и 60 FPS)

ОС — Windows 10

Процессор — Intel Core i9-10900K или AMD Ryzen 7 3800XT

Видеокарта — Nvidia RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT

Оперативная память – 16 ГБ

Место на диске — 30 гигабайт

Рекомендуемые требования (1080p и 60 FPS)

ОС — Windows 10

Процессор — Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X

Видеокарта — Nvidia RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 30 ГБ

Минимальные требования (1080p и 30 FPS)

ОС — Windows 10

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600

Видеокарта — Nvidia GTX 1060 или AMD Radeon RX 580

Оперативная память — 12 гигабайт

Место на диске — 30 гигабайт

Также шутер будет поддерживать ультраширокоформатные экраны, технологию AMD FidelityFX Super Resolution, поле зрения от 60 до 110 градусов и многое другое.

Дополнительные настройки графики

Детализация текстур;

Детализация моделей;

Рассеянное затенение;

Постобработка сглаживания;

Резкость при постобработке;

Тени от солнца;

Размытие при движении камеры;

Лучи света;

Глубина резкости;

Блики в объективе.

Релиз Deathloop состоится 14 сентября на ПК и PS5. Предзагрузка стартует 12 сентября в 20:00 мск.

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