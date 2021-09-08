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Появились системные требования Deathloop

Появились системные требования Deathloop
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Разработчики шутера Deathloop из Arkane Studios опубликовали системные требования. Для комфортной игры в 1080p и 30 FPS будет достаточно видеокарты серии GTX 1060 и выше, а вот для получения максимально красивой картинки нужно заиметь Nvidia RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.

Рекомендуемые требования (4K и 60 FPS)

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i9-10900K или AMD Ryzen 7 3800XT
  • Видеокарта — Nvidia RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT
  • Оперативная память – 16 ГБ
  • Место на диске — 30 гигабайт

Рекомендуемые требования (1080p и 60 FPS)

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X
  • Видеокарта — Nvidia RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Место на диске — 30 ГБ

Минимальные требования (1080p и 30 FPS)

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600
  • Видеокарта — Nvidia GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
  • Оперативная память — 12 гигабайт
  • Место на диске — 30 гигабайт

Также шутер будет поддерживать ультраширокоформатные экраны, технологию AMD FidelityFX Super Resolution, поле зрения от 60 до 110 градусов и многое другое.

Дополнительные настройки графики

  • Детализация текстур;
  • Детализация моделей;
  • Рассеянное затенение;
  • Постобработка сглаживания;
  • Резкость при постобработке;
  • Тени от солнца;
  • Размытие при движении камеры;
  • Лучи света;
  • Глубина резкости;
  • Блики в объективе.

Релиз Deathloop состоится 14 сентября на ПК и PS5. Предзагрузка стартует 12 сентября в 20:00 мск.

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