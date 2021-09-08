Появились системные требования Deathloop
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Разработчики шутера Deathloop из Arkane Studios опубликовали системные требования. Для комфортной игры в 1080p и 30 FPS будет достаточно видеокарты серии GTX 1060 и выше, а вот для получения максимально красивой картинки нужно заиметь Nvidia RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.
Рекомендуемые требования (4K и 60 FPS)
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i9-10900K или AMD Ryzen 7 3800XT
- Видеокарта — Nvidia RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT
- Оперативная память – 16 ГБ
- Место на диске — 30 гигабайт
Рекомендуемые требования (1080p и 60 FPS)
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X
- Видеокарта — Nvidia RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700
- Оперативная память — 16 ГБ
- Место на диске — 30 ГБ
Минимальные требования (1080p и 30 FPS)
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта — Nvidia GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
- Оперативная память — 12 гигабайт
- Место на диске — 30 гигабайт
Также шутер будет поддерживать ультраширокоформатные экраны, технологию AMD FidelityFX Super Resolution, поле зрения от 60 до 110 градусов и многое другое.
Дополнительные настройки графики
- Детализация текстур;
- Детализация моделей;
- Рассеянное затенение;
- Постобработка сглаживания;
- Резкость при постобработке;
- Тени от солнца;
- Размытие при движении камеры;
- Лучи света;
- Глубина резкости;
- Блики в объективе.
Релиз Deathloop состоится 14 сентября на ПК и PS5. Предзагрузка стартует 12 сентября в 20:00 мск.
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