Blizzard выпустила трейлер убийцы из Diablo 2: Resurrected

Blizzard представила трейлер класса «Убийца» из ремастера Diablo 2: Resurrected. В небольшом ролике показаны основные способности персонажа вроде телепорта на дистанцию и создания двойника. Ассасин встанет в один ряд с варваром, амазонкой и другими героями.
7 сентября Blizzard опубликовала геймплей за Некроманта. Повелитель чёрной магии может призвать на помощь демона или окружить себя бронёй из костей, а также атаковать различными заклинаниями.
Ремастер Diablo 2 выйдет уже 23 сентября на ПК и консолях. На релизе в игре не будет поддержки широкоформатных мониторов из-за бага с ИИ. У игроков с большими панелями возникали проблемы во время альфа-теста — монстры отказывались реагировать на них. Подкралась и проблема с балансом: пользователь с таким экраном может собрать на локации гораздо больше монстров, чем остальные.
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