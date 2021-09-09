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У World of Tanks и Twitch возникли проблемы после блокировки VPN-сервисов

У World of Tanks и Twitch возникли проблемы после блокировки VPN-сервисов
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3 сентября Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов. Среди них оказались ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN. Из-за этого у серверов World of Tanks и World of Warships возникли проблемы, а также под удар попали Twitch, Avito, FlashScore и BitTorrent. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Авторы World of Warships опубликовали обращение к игрокам. Они отметили, что в процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, которые используются в игре с её выхода. У геймеров могут появиться две проблемы — невозможность авторизоваться и постоянные вылеты из матчей. Wargaming призвала пользователей помочь с решением проблемы путём обращения к провайдеру.

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию. Служба заявила, что при реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались. Источники издания провели тестирование и выяснили, что причиной проблем выступают технические средства противодействия угрозам. Их установил Роскомнадзор для суверенного российского интернета.

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