В Titanfall 2 нашли критическую уязвимость – фанаты призвали не заходить в шутер

9 сентября пользователи сообщили о серьёзной угрозе безопасности шутера Titanfall 2. Хакеры нашли в игре уязвимость, благодаря которой могут получить доступ удалённый доступ к ПК и консолям геймеров. Игроки рекомендуют не заходить в игру до решения проблемы.
Разработчики шутера из Respawn Entertainment отреагировали на ситуацию. В данный момент авторы всё ещё пытаются разобраться с проблемой, но инженеры считают, что это обычный эксплойт, который может прерывать работу игры лишь на время.
Мы не считаем, что эта проблема может нанести серьёзный ущерб игрокам и их устройствам. Как только появится новая информация — мы ей поделимся.
Пользователи обратили внимание, что подобная уязвимость была и раньше. В 2017 году с таким эксплойтом сталкивалась Team Fortress 2. Тогда Valve быстро решила проблему, так что у Respawn не должно возникнуть трудностей.
У серверов World of Tanks и World of Warships возникли проблемы. Они связаны с недавней блокировкой VPN-сервисов Роскомнадзором.
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