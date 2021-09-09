«У меня мурашки от страха». Игроки нашли в Resident Evil 7 жуткий крик

Игроки обнаружили в Resident Evil 7 жуткую находку: во время исследования поместья Бейкеров можно услышать пугающий крик — откуда он доносится, с улицы или в доме, непонятно.
Люди отметили, что никогда не сталкивались с подобным. Пользователь Doblert провёл в Resident Evil 7 более ста часов, но этот крик услышал впервые — у него от страха пробежали мурашки по коже.
Игрок fpbg74 рассказал, что попытался найти что-то об этом крике, но миссия не увенчалась успехом, подобного нигде не было, а сама Capcom не говорила об этом. Игрок предположил, что это может быть отсылка, которую хорошо спрятали.
Вау! Я тоже провёл в игре более ста часов и никогда не слышал этот крик. Ни в доме, ни в любой другой локации. Чёрт, эта игра удивляет даже спустя годы после релиза.
Пользователь Cherrybomb1387 отшутился и отметил, что это его крик после игры в VR-версию Resident Evil 7.
Ха, это ведь я! Просто несколько дней назад я играл в VR-версию Resident Evil 7 и сильно кричал от испуга. Не думал, что мой крик услышат другие игроки.
Хоррор вышел в 2017 году на ПК, PS4 и Xbox One, а благодаря обратной совместимости в него можно сыграть на PS5 и Xbox Series.
В сети появился игровой процесс отменённой игры про Человека-паука от авторов Prototype. Экшен должен был выйти примерно в одно время с премьерой четвёртой части фильма Сэма Рэйми, но в итоге ни игра, ни фильм не появились на свет.
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