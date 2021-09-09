LEGO представила специальный набор в виде блока с уровнями из Super Mario 64

Компания LEGO анонсировала коллаборацию с Nintendo. В честь 25-летия Super Mario 64 в продажу поступит специальный блок жёлтого цвета, со всех сторон окружённый вопросительными знаками. С 1 октября 2021 года купить его можно будет только на сайтах LEGO, а с 2022-го набор появится в розничных магазинах разных стран.

Готовы отправиться на поиски принцессы Пич? Откройте блок «?» из LEGO Super Mario 64, и вперёд!

Сам блок можно открыть простым нажатием. Внутри него находятся четыре узнаваемых уровня из игры. Также появится возможность комбинировать детали и создавать свои, уникальные локации. В комплекте идут фигурки персонажей Super Mario 64. Всего в наборе более двух тысяч деталей.

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