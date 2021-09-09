Алан Уэйк изменился на первых скриншотах ремастера Alan Wake
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Благодаря магазину Amazon в сеть утекли первые скриншоты ремастера Alan Wake — на одном можно сравнить оригинальную и новую модели героя. Заметно, что теперь персонаж куда больше похож на актёра Илкка Вилли, который и подарил ему внешность (и снимался в клипе Poets of the Fall по игре!).
Ремастер
Оригинал
Вместе с этим на странице магазина появились и другие скриншоты обновлённой версии, но там ничего особенного нет. За счёт визуального стиля игра и без того неплохо сохранилась.
Официально Alan Wake Remastered выйдет осенью на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Если же верить утечкам, премьера может случиться уже 5 октября. Некоторые даже надеются, что новинка сразу же попадёт в PS Plus.
Оригинал вышел в 2010-м на Xbox 360 и спустя два года добрался до ПК.
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