Нео и Тринити вернулись в первом трейлере «Матрицы 4»

Warner Bros. показала первый трейлер четвёртой части «Матрицы», которая получила подзаголовок «Воскрешение».

Картина примечательна хотя бы тем, что продолжает оригинальную трилогию, а главным героем вновь выступит Нео в исполнении постаревшего Киану Ривза. В ролике он вновь стал Томасом Андерсоном и проходит лечение у местного психиатра.

Трейлер на русском языке

Ещё одним ветераном прошлых фильмов стала Тринити — её роль вновь досталась Кэрри-Энн Мосс. Как и Нео, она живёт обычной жизнью в виртуальном городе и не помнит о предшествующих событиях. В критический момент перед героями вновь встанет выбор — выпить красную или синюю таблетку, после чего они вновь присоединяются к сопротивлению и отправляются на поиски истины.

Режиссёром «Матрицы: Воскрешение» выступила Лана Вачовски, а премьера в российских кинотеатрах случится 16 декабря.

Трейлер на английском языке