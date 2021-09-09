Нео и Тринити вернулись в первом трейлере «Матрицы 4»

Warner Bros. показала первый трейлер четвёртой части «Матрицы», которая получила подзаголовок «Воскрешение».
Картина примечательна хотя бы тем, что продолжает оригинальную трилогию, а главным героем вновь выступит Нео в исполнении постаревшего Киану Ривза. В ролике он вновь стал Томасом Андерсоном и проходит лечение у местного психиатра.
Трейлер на русском языке
Ещё одним ветераном прошлых фильмов стала Тринити — её роль вновь досталась Кэрри-Энн Мосс. Как и Нео, она живёт обычной жизнью в виртуальном городе и не помнит о предшествующих событиях. В критический момент перед героями вновь встанет выбор — выпить красную или синюю таблетку, после чего они вновь присоединяются к сопротивлению и отправляются на поиски истины.
Режиссёром «Матрицы: Воскрешение» выступила Лана Вачовски, а премьера в российских кинотеатрах случится 16 декабря.
Трейлер на английском языке
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