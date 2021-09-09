Коронные приёмы, дерево навыков и сезоны — детали Volta Football в FIFA 22
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Разработчики FIFA 22 опубликовали новый трейлер, посвящённый уличному футболу Volta Football. Впервые он появился в FIFA 20, а в новой части футбольного симулятора режим традиционно расширили и доработали.
Детали режима Volta Football
- Авторы разработали шкалу мастерства. Её нужно заполнять. Например, точный пас от борта добавляет 200 очков, а проход соперника на финте — 300;
- Шкала мастерства разбита на 3 сегмента, для заполнения каждого из которых нужно набрать 1000 очков;
- Разработчики добавят механику коронных приёмов — простые в использовании игроков способности, которые помогут повлиять на матч;
- Основные коронные приёмы — мощный удар, чистая скорость и агрессивный отбор;
- Авторы добавят возможность праздновать гол с друзьями. Например, с помощью объятий, чехарды и другого;
- Дерево навыков не стали менять, но сделали проще и понятнее;
- В дереве навыков будет 25 очков, за каждый сыгранный матч в Volta Football можно будет получать по одному очку. Максимальное значение — 120;
- По выходным будет проходить Volta Arcade. Это режим, в котором можно сыграть вместе с друзьями в ряд игр: теннисбол, диско-лава, быстрый гол, тир, игра на удержание и другие;
- Сезон в Volta Football будет длиться 6 недель. В каждом сезоне игроки будут получать уникальные призы, а авторы проведут ряд ивентом;
- В Volta Football будут представлены новые коллекции одежды от известных брендов: аdidas, PSG x Jordan, Killa Villa и других компаний.
Релиз FIFA 22 состоится 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.
Авторы World of Tanks проведут акцию «С Днём танкиста».Она пройдёт с 10 по 13 сентября. В ходе неё можно будет получить в пять раз больше опыта за первую победу на любой технике.
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