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Коронные приёмы, дерево навыков и сезоны — детали Volta Football в FIFA 22

Коронные приёмы, дерево навыков и сезоны — детали Volta Football в FIFA 22
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Разработчики FIFA 22 опубликовали новый трейлер, посвящённый уличному футболу Volta Football. Впервые он появился в FIFA 20, а в новой части футбольного симулятора режим традиционно расширили и доработали.

Детали режима Volta Football

  • Авторы разработали шкалу мастерства. Её нужно заполнять. Например, точный пас от борта добавляет 200 очков, а проход соперника на финте — 300;
  • Шкала мастерства разбита на 3 сегмента, для заполнения каждого из которых нужно набрать 1000 очков;
  • Разработчики добавят механику коронных приёмов — простые в использовании игроков способности, которые помогут повлиять на матч;
  • Основные коронные приёмы — мощный удар, чистая скорость и агрессивный отбор;
  • Авторы добавят возможность праздновать гол с друзьями. Например, с помощью объятий, чехарды и другого;
  • Дерево навыков не стали менять, но сделали проще и понятнее;
  • В дереве навыков будет 25 очков, за каждый сыгранный матч в Volta Football можно будет получать по одному очку. Максимальное значение — 120;
  • По выходным будет проходить Volta Arcade. Это режим, в котором можно сыграть вместе с друзьями в ряд игр: теннисбол, диско-лава, быстрый гол, тир, игра на удержание и другие;
  • Сезон в Volta Football будет длиться 6 недель. В каждом сезоне игроки будут получать уникальные призы, а авторы проведут ряд ивентом;
  • В Volta Football будут представлены новые коллекции одежды от известных брендов: аdidas, PSG x Jordan, Killa Villa и других компаний.
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