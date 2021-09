Sony анонсировала ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic

Первым анонсом на презентации PlayStation стал ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic. Как и утверждали утечки, проектом занимается студия Aspyr, а издателем выступает Sony. Это временный эксклюзив PlayStation 5.

Это самый масштабный проект Aspyr, которая до этого в основном занималась портированием других классических проектов на современные платформы — она же делала мобильные версии оригинальной Star Wars: Knights of the Old Republic.

Недавно Aspyr стала частью THQ Nordic, однако ремейк Knights of the Old Republic начали делать задолго до этого. Ни даты выхода, ни других деталей грядущего проекта не раскрыли.

Ремейк точно выйдет не раньше 2023 года, поскольку только тогда у Electronic Arts закончится контракт с Disney.

