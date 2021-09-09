Создатели «Человека-паука» из Insomniac делают игру про Росомаху
Поделиться
Insomniac Games анонсировала свою следующую игру — она по мотивам комиксов Marvel, но это не продолжение «Человека-паука», а игра про Росомаху. Вам не послышалось.
Никаких подробностей о проекте разработчики не раскрыли — даже не назвали примерную дату выхода.
В последнее время Insomniac выпускает игры практически без передышки: на запуске PS5 в ноябре 2020 года студия подготовила «Человека-паука: Майлз Моралес» для PlayStation 5 и PlayStation 4, а уже в июне 2021 года компания порадовала поклонников Ratchet & Clank.
Новость по темеПервый геймплей GTA 5 для PS5 — релиз отложили до марта
Sony анонсировала ремастер Uncharted 4: A Thief's End. Заключительная глава приключений Нейтана Дрейка выйдет на ПК и PS5. Дата релиза неизвестна. Таким образом, подтвердились ранние утечки 2021 года.
Комментарии
- 9 сентября 2021
-
23:49
-
23:49
-
23:40
-
23:39
-
23:25
-
23:09
-
20:21
-
20:08
-
19:40
-
19:07
-
18:20
-
18:08
-
17:32
-
17:19
-
16:35
-
15:33
-
15:21
-
15:13
-
14:20
-
13:35
-
13:31
-
12:01
-
11:19
-
10:51
- 8 сентября 2021
-
20:26
-
19:33
-
18:55
-
18:04
-
17:49
-
17:23
-
17:04
-
16:14
-
14:58
-
14:30
-
13:55
Партнерский контент