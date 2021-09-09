Создатели «Человека-паука» из Insomniac делают игру про Росомаху

Insomniac Games анонсировала свою следующую игру — она по мотивам комиксов Marvel, но это не продолжение «Человека-паука», а игра про Росомаху. Вам не послышалось.

Никаких подробностей о проекте разработчики не раскрыли — даже не назвали примерную дату выхода.

В последнее время Insomniac выпускает игры практически без передышки: на запуске PS5 в ноябре 2020 года студия подготовила «Человека-паука: Майлз Моралес» для PlayStation 5 и PlayStation 4, а уже в июне 2021 года компания порадовала поклонников Ratchet & Clank.

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