Показан геймплей God of War Ragnarok

Sony показала игровой процесс God of War Ragnarok. Презентация прошла на мероприятии PlayStation Showcase.
В ролике показаны все ключевые герои оригинала – Кратос, Атрей, Фрея и Мимир. Судя по всему, в Мидгарде начался Рагнарёк, поскольку Озеро девяти покрыто льдом. В отдельных моментах геймплея бог войны передвигается по ней на лодке. На видео попало несколько сражений.
Главный герой всё так же использует топор Левиафан и парные Клинки Хаоса. Неизвестно, появятся ли у него новые виды оружия. Однако новые трюки есть — в одном фрагменте Кратос притянулся к верхнему уровню с помощью цепей.
Ключевой арт
God of War Ragnarok выйдет на PS4 и PS5, точная дата релиза неизвестна. Оригинальная игра появилась в 2018-м только на PlayStation 4. Ранее на презентации анонсировали вторую часть Marvel's Spider-Man и Marvel's Wolverine. Обе игры создаёт Insomniac Games. Помимо этого, были представлены трейлеры ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic и обновлённой GTA 5.
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