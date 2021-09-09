Анонсирован «Человек-паук 2» с Веномом — выход в 2023 году

Insomniac Games на презентации PlayStation анонсировала не только игру про Росомаху, но и долгожданное продолжение «Человека-паука» — Marvel's Spider-Man 2. Как и ожидалось, главным злодеем сиквела станет Веном.

Разработчики не стали вдаваться в подробности. В трейлере видно, что Питеру Паркуру и Майлзу Моралесу предстоит сразиться с самым известным симбиотом.

В отличие от Росомахи, у «Человека-паука 2» есть дата выхода — 2023 года. Хотя прошлогодний «Майлз Моралес» вышел на обоих поколениях консолей, сиквел станет эксклюзивом PlayStation 5 и не выйдет на PS4.

Оригинальная игра вышла в 2018 году и получила множество наград, а также была признана лучшим супергеройским экшеном. Insomniac Games также анонсировала свой следующий тайтл — он о Росомахе. Вам не послышалось.

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