На первых скриншотах God of War Ragnarok показали Фрею и Кратоса в бою

Появились первые скриншоты God of War Ragnarok. На них можно увидеть богиню Фрею в ярости, Кратоса в бою с врагами и новые локации. Также есть повзрослевший Атрей, но его лицо на кадры не попало. Зато его можно увидеть в трейлере.
В дебютном геймплейном трейлере Ragnarok показали главных героев оригинальной игры — Кратоса, Атрея, Фрею, Мимира, Брока и Синдри. Также можно увидеть моменты с ездой на волках и лодке, а также боевые сцены с применением Левиафана и Клинками Хаоса. В конце трейлера показали великана по имени Тюр. Судя по диалогу, он может стать напарником Бога войны.
Дата релиза God of War Ragnarok неизвестна. Игра выйдет на PS4 и PS5.
Крупным показом на презентации PlayStation Showcase стала вторая часть «Человека-паука». Судя по всему, антагонистом выступит Веном, на появление которого намекали в оригинальной Marvel's Spider-Man. Питер Паркер и Майлз Моралес объединятся против общего противника.
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